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Стал известен ещё один музыкант, который выступит перед финалом Лиги чемпионов

Стал известен ещё один музыкант, который выступит перед финалом Лиги чемпионов
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Немецкий скрипач Дэвид Гарретт выступит перед финалом Лиги чемпионов УЕФА. Музыкант исполнит песню Seven Nation Army группы The White Stripes. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте.

Ранее стало известно, что американская рок-группа Linkin Park также выступит перед началом финального матча Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона.

Финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором встретятся французский «ПСЖ» и итальянский «Интер», состоится 31 мая 2025 года. Решающая игра турнира пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

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