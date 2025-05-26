Стал известен ещё один музыкант, который выступит перед финалом Лиги чемпионов

Немецкий скрипач Дэвид Гарретт выступит перед финалом Лиги чемпионов УЕФА. Музыкант исполнит песню Seven Nation Army группы The White Stripes. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте.

Ранее стало известно, что американская рок-группа Linkin Park также выступит перед началом финального матча Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона.

Финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором встретятся французский «ПСЖ» и итальянский «Интер», состоится 31 мая 2025 года. Решающая игра турнира пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».