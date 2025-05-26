Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Соболев — лидер по числу выигранных единоборств в 30-м туре РПЛ

Александр Соболев — лидер по числу выигранных единоборств в 30-м туре РПЛ
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев стал лидером среди всех игроков Российской Премьер-Лиги по числу выигранных единоборств во встречах 30-го тура. На счету форварда сине-бело-голубых 19 выигранных единоборств, сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

Напомним, в матче 30-го тура РПЛ «Зенит» встречался с грозненским «Ахматом» и одержал победу по счётом 3:0. На счету Соболева результативная передача на Педро, который забил третий гол в этой встрече.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отстав от «Краснодара» на одно очко. Соболев провёл 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
Маркиньос — лидер по количеству созданных голевых моментов в 30-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android