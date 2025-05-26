Александр Соболев — лидер по числу выигранных единоборств в 30-м туре РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев стал лидером среди всех игроков Российской Премьер-Лиги по числу выигранных единоборств во встречах 30-го тура. На счету форварда сине-бело-голубых 19 выигранных единоборств, сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Напомним, в матче 30-го тура РПЛ «Зенит» встречался с грозненским «Ахматом» и одержал победу по счётом 3:0. На счету Соболева результативная передача на Педро, который забил третий гол в этой встрече.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отстав от «Краснодара» на одно очко. Соболев провёл 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.