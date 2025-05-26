Осинькин заявил, что 10-е место РПЛ — максимум «Крыльев Советов» в прошедшем сезоне

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что 10-е место в Российской Премьер-Лиге — это максимально возможный результат для самарской команды.

— Шумиха вокруг клуба мешала работать?

— Очень мешала. Результат — 10-е место. Уже четыре тура мы прекрасно понимали, что мы не вылетим. Да, формально нам нужно было очко, которое набрали в Воронеже. Набери мы на очко-два меньше, тоже остались бы. В любом случае это максимум, на что мы были способны. Огромная благодарность ребятам, что они выдержали психологически такой сложный сезон.

— Какую оценку поставите?

— Пять с плюсом! Да, из пяти. Настолько он был сложным, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья» завершили сезон на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.