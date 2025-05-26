Сергей Семак назвал футболиста «Краснодара» самым ценным игроком сезона РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу самым ценным игроком завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги. Чёрно-зелёные стали чемпионами страны, обыграв в матче последнего тура московское «Динамо». «Зенит» завершил сезон на второй строчке.

— Кто самый ценный игрок РПЛ?

— Возможно, Кордоба, который принёс много очков «Краснодару». Благодаря его мячам брались важные очки, — приводит слова Семака Sport24.

В 25 матчах Российской Премьер-Лиги минувшего сезона Кордоба забил 12 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 14 млн.