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Сергей Семак назвал футболиста «Краснодара» самым ценным игроком сезона РПЛ

Сергей Семак назвал футболиста «Краснодара» самым ценным игроком сезона РПЛ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу самым ценным игроком завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги. Чёрно-зелёные стали чемпионами страны, обыграв в матче последнего тура московское «Динамо». «Зенит» завершил сезон на второй строчке.

— Кто самый ценный игрок РПЛ?
— Возможно, Кордоба, который принёс много очков «Краснодару». Благодаря его мячам брались важные очки, — приводит слова Семака Sport24.

В 25 матчах Российской Премьер-Лиги минувшего сезона Кордоба забил 12 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 14 млн.

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