«Факел» объявил об уходе из клуба четырёх футболистов

Четыре футболиста покинули воронежский «Факел». Как сообщает пресс-служба клуба, из команды ушли полузащитники Дилан Мертенс и Михаил Щетинин, а также форварды Александр Ломовицкий и Алексей Каштанов.

Твоя удача здесь! Все подробности на betkeeper.championat.com играть

У нидерландского хавбека закончился срок действия контракта с клубом. Остальные трое вернутся в команды, которым принадлежат: Щетинин — в «Локомотив», Ломовицкий — в «Рубин», а Каштанов — в «Урал». В составе «Факела» они выступали на правах аренды.

«Благодарим вас за проделанную работу, парни. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Факела».