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Женская сборная России объявила состав на учебно-тренировочный сбор в Москве

Женская сборная России объявила состав на учебно-тренировочный сбор в Москве
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Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан вызвал 25 футболисток на учебно-тренировочный сбор с 26 мая по 3 июня в Москве, сообщает официальный сайт РФС. Подопечные Красножана проведут два товарищеских матча с ЖФК «Спартак» и ЖФК ЦСКА. Игры состоятся 30 мая и 3 июня. Обе встречи пройдут без зрителей.

Состав женской сборной России:

Вратари: Наталья Силина, Вера Санжаровская (обе – «Краснодар»), Виолетта Исайкина, Варвара Дудорова (обе – «Чертаново»).

Защитницы: Елизавета Семёнова (ЦСКА), Мария Дурнова, София Иванова (обе – «Крылья Советов»), Алиса Савина, Яна Шолгина («Рубин»), Валентина Смирнова («Краснодар»), Юлия Плешкова (ЦСКА), Василиса Лакеева («Локомотив»).

Полузащитницы: Милена Болдырева, Арина Шуба (обе – «Краснодар»), Даяна Кишмахова (ЦСКА), Дарина Ишмухаметова («Зенит»), Алина Шкалова («Чертаново»), Анна Соловьёва, Азалия Зальмиева (обе – «Локомотив»), Татьяна Данилочкина («Динамо»), Ксения Коноваева («Спартак»).

Нападающие: Кира Петухова («Чертаново»), Елена Зубкова («Рязань-ВДВ»), Яна Свистунова, Валерия Кузнецова (обе – «Спартак»).

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