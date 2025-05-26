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Экс-игрок «Зенита» Ломбертс поделился эмоциями от возвращения в Санкт-Петербург

Экс-игрок «Зенита» Ломбертс поделился эмоциями от возвращения в Санкт-Петербург
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о приезде в Россию для участия в матче легенд сине-бело-голубых, который проходил 25 мая и был приурочен к 100-летнему юбилею клуба.

Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Зенит Ленинград
1:0 Кержаков – 5'     2:0 Аршавин – 24'     3:0 Анюков – 30'     3:1 Погребняк – 66'    

«Для меня много значит вернуться в Санкт-Петербург. Очень здорово быть здесь, на прекрасном стадионе и в красивом городе. Прошло много времени с моего последнего визита. Но это мой второй дом. Было очень эмоционально, когда я вновь вернулся сюда», — сказал Ломбертс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В честь 100-летия «Зенита» на стадионе «Газпром Арена» прошёл матч ветеранов санкт-петербургского клуба. Ломбертс вышел на поле в составе команды «Зенит» Ленинград и отыграл всю встречу.

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