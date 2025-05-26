Экс-игрок «Зенита» Ломбертс поделился эмоциями от возвращения в Санкт-Петербург

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о приезде в Россию для участия в матче легенд сине-бело-голубых, который проходил 25 мая и был приурочен к 100-летнему юбилею клуба.

«Для меня много значит вернуться в Санкт-Петербург. Очень здорово быть здесь, на прекрасном стадионе и в красивом городе. Прошло много времени с моего последнего визита. Но это мой второй дом. Было очень эмоционально, когда я вновь вернулся сюда», — сказал Ломбертс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В честь 100-летия «Зенита» на стадионе «Газпром Арена» прошёл матч ветеранов санкт-петербургского клуба. Ломбертс вышел на поле в составе команды «Зенит» Ленинград и отыграл всю встречу.