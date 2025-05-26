Артём Дзюба, Zivert и Cream Soda станут хедлайнерами фестиваля перед финалом Кубка России

В воскресенье, 1 июня, на территории олимпийского комплекса «Лужники» пройдёт День футбола. Его кульминацией станет финал Кубка России по футболу: на Большой спортивной арене в 18:00 по московскому времени встретятся московский ЦСКА и «Ростов». В рамках этого события перед матчем пройдёт фестиваль с автограф-сессией лучшего бомбардира в истории российского футбола Артёма Дзюбы и выступлениями известных артистов: Zivert, Cream Soda, Galibri & Mavik, Чили, Антона Токарева, LYRIQ и Alika. Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На протяжении всего события в «Лужниках» для гостей будут организованы спортивные и развлекательные активности, связанные с этим видом спорта: снукбол, текбол, аэрофутбол, дуйбол, класк, робофутбол, настольный футбол, VR-футбол, а также различные варианты кикера. Также посетители фестиваля смогут принять участие в автограф-сессии с Артёмом Дзюбой, которая начнется в 13:25 мск.

Фото: «Пресс-служба Дня футбола»

«День футбола — настоящий праздник нашей любимой игры. «Лужники» на целый день превратятся в город футболистов, где огромное количество людей получат возможность сыграть, проявить себя и просто получить удовольствие от спорта. Буду рад встрече со всеми посетителями фестиваля. Обязательно приходите, даже если не играете сами — начнёте!» — поделился Дзюба.

День футбола — спортивный праздник, который объединит 800 команд. Игры будут проводиться одновременно на более чем 45 полях. В программе фестиваля — серия профессиональных и любительских турниров, в которых примут участие команды в различных возрастных категориях. Также в рамках мероприятия состоится московский финал детско-юношеского турнира «Кожаный мяч».

Фото: «Пресс-служба Дня футбола»

Фото: «Пресс-служба Дня футбола»

Фестиваль не ограничится только «Лужниками»: в рамках проекта «Мой спортивный район» 1 июня на 14 футбольных площадках проекта тренеры научат всех желающих азам футбольного фристайла, а профессиональные футболисты проведут мастер-классы и дадут участникам автографы. Кроме того, посетители смогут посоревноваться друг с другом в футбольных челленджах на интерактивной площадке, сыграть в панна-футбол, сабсоккер и в настольный футбол. Параллельно на 46 игровых площадках проекта состоится тематическая викторина. Участники, ответившие правильно на вопросы организаторов на футбольную тематику, получат сувениры от проекта «Мой спортивный район»! Активности пройдут на 60 площадках по всей территории столицы.