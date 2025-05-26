Смольников: тем интереснее, что чемпионом стал «Краснодар» — «Зенит» вернётся сильнее

Бывший защитник «Зенита» и «Краснодара» Игорь Смольников высказался о финальных результатах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Тем интереснее, что «Краснодар» стал чемпионом. Клуб, в частности, Сергей Николаевич Галицкий шёл к этому — они заслужили чемпионство. Ведь была долгая дистанция, не один матч. Гораздо интереснее будет следующий сезон. «Зенит» в любом случае вернётся сильнее, потому что у них всегда цель быть первыми. Будет ещё один стимул вернуть чемпионство», — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.