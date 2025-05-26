«Астон Вилле» интересен Шевалье из «Лилля» на замену Мартинесу — источник

Вратарь «Лилля» Люка Шевалье является приоритетной целью «Астон Виллы» на замену аргентинскому голкиперу Эмилиано Мартинесу. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой журналиста Сашу Тавольери. Ожидается, что 32-летний Мартинес покинет клуб из Бирмингема в это межсезонье.

По информации источника, спортивный директор клуба уже общался с представителями Шевалье. Стороны обсуждали финансовые условия. Отмечается, что официального предложения пока не было, но футболист готов к переходу. Утверждается, что в качестве компенсации за французского вратаря «Лилль» может запросить € 40 млн.

23-летний Люка Шевалье провёл 48 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне. На счету голкипера 13 «сухих» встреч, 11 из которых – в чемпионате Франции. Шевалье был назван лучшим вратарём Лиги 1. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года.