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«Астон Вилле» интересен Шевалье из «Лилля» на замену Мартинесу — источник

«Астон Вилле» интересен Шевалье из «Лилля» на замену Мартинесу — источник
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Вратарь «Лилля» Люка Шевалье является приоритетной целью «Астон Виллы» на замену аргентинскому голкиперу Эмилиано Мартинесу. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой журналиста Сашу Тавольери. Ожидается, что 32-летний Мартинес покинет клуб из Бирмингема в это межсезонье.

По информации источника, спортивный директор клуба уже общался с представителями Шевалье. Стороны обсуждали финансовые условия. Отмечается, что официального предложения пока не было, но футболист готов к переходу. Утверждается, что в качестве компенсации за французского вратаря «Лилль» может запросить € 40 млн.

23-летний Люка Шевалье провёл 48 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне. На счету голкипера 13 «сухих» встреч, 11 из которых – в чемпионате Франции. Шевалье был назван лучшим вратарём Лиги 1. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года.

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