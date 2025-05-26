ШСК «Серебряные крылья» и ШСК «Старт» стали чемпионами первого сезона «Родных игр»

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Стали известны итоги «Родных игр», турнира организованного футбольным клубом «Родина» и Московским центром воспитательных практик Департамента образования и науки города Москвы. Матчи финала по мини-футболу среди первых-вторых классов и по фиджитал-футболу среди третьих-четвёртых классов прошли в «Лужниках» 24 мая в рамках «Фестиваля школьного спорта».

Фото: Оргкомитет «Родных игр»

Фото: Оргкомитет «Родных игр»

Фото: Оргкомитет «Родных игр»

По итогам группового турнира среди учащихся первых и вторых классов первые три места заняли следующие команды:

1. Чемпионы — ШСК «Серебряные крылья» Школа 1788;

2. Вице-чемпионы – ШСК «Академические львы» Школа 199;

3. Бронзовые призёры – ШСК «Спартанец» Школа 1793;

В дисциплине фиджитал-футбол среди третьих и четвёртых классов лучшими стали:

1. Чемпионы — ШСК «Старт» Школа 1517;

2. Вице-чемпионы — ШСК «Энергия» Школа 1502;

3. Бронзовые призёры — ШСК «Феникс» Школа 1554;

Школьные спортивные клубы, прошедшие в финальный этап турнира, были награждены комплектом футбольных мячей и манишек, а школы-победители и призёры соревнований получили сертификаты на экипировку, игровые приставки Sony PlayStation 5, а также 4К экраны.

Турнир «Родные игры» проходит при поддержке предпринимателя Сергея Ломакина, который активно помогает некоммерческим проектам в области детско-юношеского футбола в России.

Информационный партнёром турнира является спортивный портал «Чемпионат».