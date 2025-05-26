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Экс-гендиректор «Спартака» Шавло: особенно рад за Галицкого — он предан футболу

Экс-гендиректор «Спартака» Шавло: особенно рад за Галицкого — он предан футболу
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«Были сомнения, что «Зенит» вырвет чемпионство в концовке. Но «Краснодар» всё-таки набрался опыта за два года. Раньше команда больше играла в атаку, пренебрегая защитой. Сейчас же, за последний год, нашли баланс. У «Краснодара» есть главный козырь — Кордоба, который умеет обыгрывать. Вся тактика, которая практиковалась клубом годами, помогла стать чемпионом. И большая армия болельщиков!

Игроки тоже верили, несмотря на проигрыш ЦСКА, сокращение отрыва. Появилась интрига, что «Динамо» сможет забрать очки. Но «Краснодар» играл дисциплинированно, терпел. Команда ждала моментов, чтобы забить. Всё сложилось. Вся футбольная семья поздравляет «Краснодар» с победой. Они этого заслужили! Особенно рад за Галицкого, который много вложил в эту победу. Он предан футболу», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.

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