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Стали известны новые подробности сделки между «Наполи» и Кевином Де Брёйне

Стали известны новые подробности сделки между «Наполи» и Кевином Де Брёйне
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Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, ранее объявивший об уходе из английского «Манчестер Сити», находится на заключительной стадии сделки с «Наполи», футболист уже нашёл дом в Неаполе. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Наполи» уже согласовал все детали перехода Де Брёйне, а его юристы улаживают последние аспекты, связанные с его трансфером. Отмечается, что футболист уже нашёл дом в городе, и его адвокаты в ближайшее время решат вопрос с покупкой жилья. Также уточняется, что уже найдена школа, в которую пойдут дети игрока.

В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл за «горожан» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

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