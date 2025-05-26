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Во Франции оценили влияние Матвея Сафонова на победу «ПСЖ» в Кубке страны

Во Франции оценили влияние Матвея Сафонова на победу «ПСЖ» в Кубке страны
Матвей Сафонов
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Известный французский журнал L'Équipe оценил игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в его матчах за клуб в Кубке Франции. Голкипер сборной России провёл пять встреч в Кубке, в которых пропустил три мяча и три раза отыграл «на ноль». В финальном матче парижане разгромили «Реймс» со счётом 3:0.

Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Баркола – 16'     2:0 Баркола – 19'     3:0 Хакими – 43'    
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«Для Сафонова матч с «Реймсом» стал четвёртой кубковой игрой в основном составе подряд. Ему нанесли лишь один удар в створ ворот, а также он внимательно сыграл на угловом, который был на 14-й минуте. По большей степени российский вратарь всю встречу наблюдал, как его команда играет на чужой половине поля.

Что бы ни говорили, Сафонов сыграл значимую роль в завоевании Кубка Франции, ведь он отразил несколько ударов в серии пенальти в матче 1/32 финала, что стало определяющим в той победе над «Лансом», — говорится в материале L'Équipe.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и семь раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.

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