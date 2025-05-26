«Фламенго» хочет приобрести Барко у «Спартака» до старта клубного ЧМ — RTI Esporte

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» не отказывается от идеи подписания полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко. Как сообщает издание RTI Esporte, руководство команды планирует осуществить сделку, несмотря на высокую стоимость потенциального трансфера.

По данным источника, в подписании Барко заинтересован лично главный тренер «Фламенго» Фелипе Луис. Сообщается, что встреча между руководством бразильцев и представителями полузащитника красно-белых запланирована на ближайшее время.

«Фламенго» собирается усилить состав перед выступлением команды на клубном чемпионате мира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля в США. Напомним, для команд, которые примут участие в турнире, будет действовать дополнительное трансферное окно — с 1 июня по 10 июля.