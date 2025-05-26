Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тошич: медали чемпионата и возможный трофей — хороший задел на следующий сезон для ЦСКА

Тошич: медали чемпионата и возможный трофей — хороший задел на следующий сезон для ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о завоевании армейцами бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025.

«Вторую часть сезона ЦСКА провёл без поражений. Уверен, что этим Николич доволен. Если бы так играли и осенью, было бы больше шансов на титул. Но в этом и суть футбола — тяжело держать форму весь сезон. «Спартак», например, тоже не смог. Команда хорошо провела зимние сборы, было время поменять игру. Видно, что у ЦСКА серьёзный прогресс. Медали за третье место в чемпионате, финал Кубка и возможный трофей — хороший задел на следующий сезон», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе столичного клуба 59 набранных очков. Отставание от занявшего первое место «Краснодара» составило восемь очков.

Материалы по теме
«Спартак» забил пять — гол есть даже у Угальде! Обошли «Динамо», но бронза — у ЦСКА. Видео
«Спартак» забил пять — гол есть даже у Угальде! Обошли «Динамо», но бронза — у ЦСКА. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android