Тошич: медали чемпионата и возможный трофей — хороший задел на следующий сезон для ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о завоевании армейцами бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025.

«Вторую часть сезона ЦСКА провёл без поражений. Уверен, что этим Николич доволен. Если бы так играли и осенью, было бы больше шансов на титул. Но в этом и суть футбола — тяжело держать форму весь сезон. «Спартак», например, тоже не смог. Команда хорошо провела зимние сборы, было время поменять игру. Видно, что у ЦСКА серьёзный прогресс. Медали за третье место в чемпионате, финал Кубка и возможный трофей — хороший задел на следующий сезон», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе столичного клуба 59 набранных очков. Отставание от занявшего первое место «Краснодара» составило восемь очков.