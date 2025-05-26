«Факел» объявил об уходе ещё двух футболистов из команды

Воронежский «Факел» объявил об уходе из клуба ещё двух игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, состав команды покинут защитник Игорь Калинин и голкипер Александр Беленов.

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Сообщается, что Калинин вернётся в «Ростов» после истечения срока действия арендного соглашения. А Беленов покинет «Факел» свободным агентом. Его контракт истекает 30 июня 2025 года. Ранее в клубе сообщили об уходе полузащитников Дилана Мертенса и Михаила Щетинина, а также форвардов Александра Ломовицкого и Алексея Каштанова.

«Игорь, Саша, спасибо за вашу самоотдачу и вклад в развитие команды! С вами «Факел» в прошлом сезоне установил клубный рекорд, заняв 11-е место в элитном дивизионе российского футбола. Вы вписали свои имена в историю нашего клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Факела».