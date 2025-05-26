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Кирьяков: «Динамо» разочаровало, поражением от «Краснодара» нивелировали небольшой успех

Кирьяков: «Динамо» разочаровало, поражением от «Краснодара» нивелировали небольшой успех
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков заявил, что московское «Динамо» нивелировало небольшой успех поражением от «Краснодара» (0:3) в матче заключительного тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. По итогам этой встречи «быки» оформили чемпионство, а бело-голубые заняли пятое место.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Динамо» разочаровало. В заключительном матче с «Краснодаром» они обнулили успех, который наступил с новым тренером. Было одержано три победы подряд — все заговорили, что «Динамо» возродилось. Увы, поражением от «Краснодара» они нивелировали небольшой успех и не попали в тройку. Хотя были большие надежды на сезон», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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