Кирьяков: «Динамо» разочаровало, поражением от «Краснодара» нивелировали небольшой успех
Поделиться
Бывший российский футболист Сергей Кирьяков заявил, что московское «Динамо» нивелировало небольшой успех поражением от «Краснодара» (0:3) в матче заключительного тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. По итогам этой встречи «быки» оформили чемпионство, а бело-голубые заняли пятое место.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Динамо» разочаровало. В заключительном матче с «Краснодаром» они обнулили успех, который наступил с новым тренером. Было одержано три победы подряд — все заговорили, что «Динамо» возродилось. Увы, поражением от «Краснодара» они нивелировали небольшой успех и не попали в тройку. Хотя были большие надежды на сезон», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2025
-
19:12
-
19:10
-
19:04
-
18:55
-
18:51
-
18:48
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:03
-
17:55
-
17:48
-
17:40
-
17:40
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:18
-
17:10
-
17:05
-
16:56
-
16:50
-
16:47
-
16:42
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:25