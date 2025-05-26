Кирьяков: «Динамо» разочаровало, поражением от «Краснодара» нивелировали небольшой успех

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков заявил, что московское «Динамо» нивелировало небольшой успех поражением от «Краснодара» (0:3) в матче заключительного тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. По итогам этой встречи «быки» оформили чемпионство, а бело-голубые заняли пятое место.

«Динамо» разочаровало. В заключительном матче с «Краснодаром» они обнулили успех, который наступил с новым тренером. Было одержано три победы подряд — все заговорили, что «Динамо» возродилось. Увы, поражением от «Краснодара» они нивелировали небольшой успех и не попали в тройку. Хотя были большие надежды на сезон», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.