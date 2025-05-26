Стало известно, почему Барко хочет уйти из «Спартака» во «Фламенго»

Названы причины, по которым полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко заинтересован в переходе в бразильский клуб «Фламенго». Как сообщает издание RTI Esporte, выступая в бразильской Серии А, футболист планирует попасть в поле зрения главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

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По данным источника, Барко хотел бы получить вызов в состав национальной команды и принять участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Переход во «Фламенго», по мнению полузащитника, увеличит его шансы на вызов в сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» заинтересован в трансфере Барко, но не готов удовлетворить финансовые запросы «Спартака». Сам игрок, по данным СМИ, также хотел бы осуществления сделки. Всего на счету Барко три матча в составе олимпийской сборной Аргентины, в которых он не отметился результативными действиями.