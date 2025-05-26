Экс-гендиректор «Спартака» Шавло назвал провальным для команды прошедший сезон

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о результатах команды по итогам сезона-2024/2025.

«Сезон получился двояким. Понятно, что за год ничего не делается. С высоты «Спартака» вторая половина сезона была провалена. Команда показывала не те результаты, что были в первой части. Не вошли в тройку, но что самое обидное, — проиграли в Кубке. Народ ждал. В какой-то степени это недоработка. Может, связано и с тем, что появились новые игроки, а с учётом их стоимости, надо было вклинивать в состав. Чехарда помешала футболу.

Плюс была долгая подготовка ко второй части — три месяца. В Европе по-другому. Хотя начало после паузы было нормальным, но потом что-то сбилось. У того же Угальде пропало голевое чутьё. Были моменты, но не смог забить. Сезон можно назвать провальным. Будут сделаны определённые выводы. Однако не надо рубить сплеча», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» закончил сезон РПЛ на четвёртой строчке в турнирной таблице. В Кубке России красно-белые проиграли «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов.