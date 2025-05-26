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«Реал» хочет завершить трансфер Каррераса из «Бенфики» на этой неделе — Marca

«Реал» хочет завершить трансфер Каррераса из «Бенфики» на этой неделе — Marca
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Мадридский «Реал» намерен в ближайшее время завершить трансфер левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» уже договорились с 22-летним футболистом и планируют завершить его подписание уже на этой неделе, чтобы в следующий понедельник, 2 июня, испанец смог присоединился к тренировкам с командой.

Отмечается, что «Реал» хочет вернуть своего воспитанника в ближайшее время, чтобы он сыграл на клубном чемпионате мира, который стартует 15 июня. Ранее сообщалось, что эта спешка затруднила переговоры с «Бенфикой».

Однако Marca утверждает, что подписание Каррераса – вопрос нескольких дней, поскольку «Реал» всё же готов выплатить отступные в размере € 50 млн, чтобы закрыть сделку.

В нынешнем сезоне защитник провёл 32 матча в чемпионате Португалии, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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