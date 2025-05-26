Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на чемпионство «Краснодара»

Российский специалист Станислав Черчесов рассказал, как воспринял новость о чемпионстве «Краснодара», который в упорной борьбе на финише чемпионата вырвал титул у санкт-петербургского «Зенита», завоевав первый трофей в своей истории. В заключительном матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) и с отрывом в одно очко от сине-бело-голубых стали чемпионами страны.

«Чемпионство «Краснодара»? Я отреагировал спокойно. После прошлого сезона казалось, что нынешний может выдаться не таким удачным. Были сделаны правильные выводы, команда провела стабильный сезон. Они практически всё время были первыми и заслуженно стали чемпионами. Я уже поздравил и Хашига (исполнительного директора «Краснодара». — Прим. «Чемпионата»), и ребят, которые играли у меня в сборной. Дальше нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Черчесова Sport24.

Также отметим, что «Краснодар» сыграет в Суперкубке России. Он встретится с победителем Суперфинала Кубка страны (ЦСКА/«Ростов»).