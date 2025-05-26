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Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на чемпионство «Краснодара»

Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на чемпионство «Краснодара»
Станислав Черчесов
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Российский специалист Станислав Черчесов рассказал, как воспринял новость о чемпионстве «Краснодара», который в упорной борьбе на финише чемпионата вырвал титул у санкт-петербургского «Зенита», завоевав первый трофей в своей истории. В заключительном матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) и с отрывом в одно очко от сине-бело-голубых стали чемпионами страны.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Чемпионство «Краснодара»? Я отреагировал спокойно. После прошлого сезона казалось, что нынешний может выдаться не таким удачным. Были сделаны правильные выводы, команда провела стабильный сезон. Они практически всё время были первыми и заслуженно стали чемпионами. Я уже поздравил и Хашига (исполнительного директора «Краснодара». — Прим. «Чемпионата»), и ребят, которые играли у меня в сборной. Дальше нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Черчесова Sport24.

Также отметим, что «Краснодар» сыграет в Суперкубке России. Он встретится с победителем Суперфинала Кубка страны (ЦСКА/«Ростов»).

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