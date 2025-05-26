Мигел Данни: нельзя назвать сезон «Зенита» провальным

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни подвёл итоги сезона для своей бывшей команды.

«Нельзя назвать сезон «Зенита» провальным. Команда брала чемпионство шесть лет подряд — это действительно сложно! Нужно извлечь уроки из ошибок нынешнего сезона, чтобы показать отличный результат в следующем», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» завершил сезон на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 66 очками в 30 матчах. Первое место занял «Краснодар», у которого 67 очков. В Фобет Кубке России сине-бело-голубые вылетели на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии ЦСКА (2:0, 0:2, 3:4 пен.).