Вагнер Лав назвал главного таланта ЦСКА во время его выступления за команду

Экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал, кто по его мнению, был самым талантливым футболистом красно-синих, с которым он играл.

«Кто был самым большим талантом, с которым я играл в ЦСКА? Юрий Жирков», — приводит слова Лава Metaratings.

Жирков и Лав вместе играли за армейцев с 2004 по 2009 год. В составе московской команды они взяли все трофеи в России, а также стали обладателями Кубка УЕФА. В финальном матче еврокубкового турнира красно-синие одержали победу над лиссабонским «Спортингом» со счётом 3:1. Забитыми голами отметились Алексей Березуцкий, Жирков и Лав. ЦСКА стал первой российской футбольной командой, завоевавшей европейский трофей.