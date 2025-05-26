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Вагнер Лав назвал главного таланта ЦСКА во время его выступления за команду

Вагнер Лав назвал главного таланта ЦСКА во время его выступления за команду
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Экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал, кто по его мнению, был самым талантливым футболистом красно-синих, с которым он играл.

«Кто был самым большим талантом, с которым я играл в ЦСКА? Юрий Жирков», — приводит слова Лава Metaratings.

Жирков и Лав вместе играли за армейцев с 2004 по 2009 год. В составе московской команды они взяли все трофеи в России, а также стали обладателями Кубка УЕФА. В финальном матче еврокубкового турнира красно-синие одержали победу над лиссабонским «Спортингом» со счётом 3:1. Забитыми голами отметились Алексей Березуцкий, Жирков и Лав. ЦСКА стал первой российской футбольной командой, завоевавшей европейский трофей.

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