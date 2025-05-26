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«Мы своё возьмём». Андрей Мостовой отреагировал на окончание сезона для «Зенита»

«Мы своё возьмём». Андрей Мостовой отреагировал на окончание сезона для «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвёл итоги сезона для санкт-петербургской команды. Напомним, сине-бело-голубые завершили сезон без трофеев, впервые за шесть лет упустив чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.

«Мы своё возьмём, с окончанием непростого сезона, всех обнял», — написал Мостовой в своём аккаунте в социальной сети.

«Зенит» завершил сезон на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 66 очками в 30 матчах. Первое место занял «Краснодар», у которого 67 очков. В Фобет Кубке России сине-бело-голубые вылетели на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии ЦСКА (2:0, 0:2, 3:4 пен.).

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