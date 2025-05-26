«Эвертон» объявил об уходе четырёх футболистов

«Эвертон» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба четырёх арендованных футболистов. Таким образом, команду покинули полузащитники Джек Харрисон, Йеспер Линдстрём, Орель Мангала и нападающий Армандо Броя.

Все игроки вернутся в команды, которым принадлежат, после истечения срока их арендных соглашений в конце следующего месяца: Харрисон — в «Лидс Юнайтед», Линдстрём — в «Наполи», Мангала — в «Лион», а Броя — в «Челси».

Отмечается, что клуб продолжает переговоры с Карлосом Алькарасом, который также на правах аренды перешёл в «Эвертон» из бразильского «Фламенго» в феврале до конца сезона-2024/2025.