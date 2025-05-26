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Сергей Кирьяков: ставка на Слишковича в «Оренбурге» не оправдала себя

Сергей Кирьяков: ставка на Слишковича в «Оренбурге» не оправдала себя
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о вылете из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025 «Факела» и «Оренбурга».

«В нижней части таблицы разочаровал «Факел». Так беззубо играть… Не могут забить. Команда вылетела по делу.

У «Оренбурга» играющая команда, много южноамериканцев. Честно говоря, думал, зацепятся за последний вагон уходящего поезда и попадут хотя бы в стыки. Ставка на тренера-иностранца себя не оправдала. Слишкович вылетает. К удивлению, есть разговоры, чтобы его оставить — это какой-то нонсенс! Полное неуважение к российским специалистам. Команда вылетела, а его оставляют. Так ещё раскрашивается в такие цвета, что всё нормально и все довольны его работой. Это бред! В своё время я оставил тульский «Арсенал» в РПЛ — мне пришлось уйти, потому что была критика из-за нашей игры. А сейчас «Оренбург» вылетел — всё хорошо, оставляем. Бред!» — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Факел» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в 30 встречах. «Оренбург» расположился на 15-й строчке в итоговой таблице, у команды 19 набранных очков. Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович возглавляет «Оренбург» с октября 2024 года.

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