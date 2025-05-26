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«Монако» хочет подписать вратаря «Фиорентины» Давида де Хеа — Фабрицио Романо

«Монако» хочет подписать вратаря «Фиорентины» Давида де Хеа — Фабрицио Романо
Давид де Хеа
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Испанский вратарь итальянской «Фиорентины» Давид де Хеа может перейти в «Монако». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Монако» включил де Хеа в свой шорт-лист и ставит его в приоритет для подписания. Также сообщается, что итальянский клуб ведёт переговоры о том, чтобы сохранить Давида и продлить его соглашение до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне де Хеа провёл за «Фиорентину» 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 50 мячей и 11 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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