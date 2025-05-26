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Акинфеев обратился к президенту ЦСКА Гинеру после завершения сезона

Акинфеев обратился к президенту ЦСКА Гинеру после завершения сезона
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к президенту клуба Евгению Гинеру после завершения сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 39'     2:0 Шуманский – 90'    

«Весь сезон каждый матч я выходил с новой капитанской повязкой. Это была и моя семья, и памятные футбольные даты, и важные для всей страны. В какой-то момент с ребятами из медиакоманды мы даже подумали, что, наверное, перегнули с амбициозной задачей придумывать что-то новое каждый раз. Но мы сделали это.

И я не совру, если скажу, что самый лёгкий выбор, самый понятный был именно на матче с Нижним. Юбилей Евгения Ленноровича, и всё остальное сразу меркнет.

Евгений Леннорович – наш второй отец. Здоровья вам и вашей семье! Спасибо за команду, спасибо за помощь, советы, за все наши трофеи, за наш новый дом на Песчанке. И мы будем делать всё, чтобы приносить домой новые трофеи», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Игоря Акинфеева

В каждом матче завершившегося сезона дизайнеры ЦСКА разрабатывали уникальные капитанские повязки для Игоря Акинфеева. На встречу 30-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0) голкипер вышел с повязкой, посвящённой юбилею Евгения Гинера. Президент ЦСКА отмечает 65-летие сегодня, 26 мая.

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