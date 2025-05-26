Акинфеев обратился к президенту ЦСКА Гинеру после завершения сезона

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к президенту клуба Евгению Гинеру после завершения сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Весь сезон каждый матч я выходил с новой капитанской повязкой. Это была и моя семья, и памятные футбольные даты, и важные для всей страны. В какой-то момент с ребятами из медиакоманды мы даже подумали, что, наверное, перегнули с амбициозной задачей придумывать что-то новое каждый раз. Но мы сделали это.

И я не совру, если скажу, что самый лёгкий выбор, самый понятный был именно на матче с Нижним. Юбилей Евгения Ленноровича, и всё остальное сразу меркнет.

Евгений Леннорович – наш второй отец. Здоровья вам и вашей семье! Спасибо за команду, спасибо за помощь, советы, за все наши трофеи, за наш новый дом на Песчанке. И мы будем делать всё, чтобы приносить домой новые трофеи», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Игоря Акинфеева

В каждом матче завершившегося сезона дизайнеры ЦСКА разрабатывали уникальные капитанские повязки для Игоря Акинфеева. На встречу 30-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0) голкипер вышел с повязкой, посвящённой юбилею Евгения Гинера. Президент ЦСКА отмечает 65-летие сегодня, 26 мая.