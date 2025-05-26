Деян Ловрен назвал трёх самых талантливых одноклубников в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен назвал трёх самых талантливых одноклубников в санкт-петербургском клубе.

— Кто был самым талантливым партнёром, когда вы играли в «Зените»?

— У нас был Малком, Клаудиньо. Также Мантуан, который до сих пор в «Зените». Большие таланты, — сказал Деян Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент 35-летний Ловрен выступает за греческий ПАОК. В нынешнем сезоне он провёл за клуб из Салоник девять матчей во всех турнирах. Помимо «Зенита» и ПАОКа, Деян выступал за загребское «Динамо», французский «Лион», английские «Саутгемптон», «Ливерпуль» и другие команды.