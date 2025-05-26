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«РФС дал добро». Агент Гурцкая раскрыл, когда Карпин подпишет контракт с «Динамо»

«РФС дал добро». Агент Гурцкая раскрыл, когда Карпин подпишет контракт с «Динамо»
Валерий Карпин
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина в московское «Динамо». Напомним, зимой Карпин покинул пост тренера в «Ростове», чтобы погрузиться в работу в российской национальной команде.

«10 июня Валерий Карпин должен подписать контракт с «Динамо». РФС дал согласие на совмещение», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

6 июня российская национальная команда сыграет товарищеский матч с Нигерией в Москве, а 10 июня — с Беларусью в Минске. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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