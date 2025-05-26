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«Балтика» опубликовала график учебно-тренировочных сборов в межсезонье

«Балтика» опубликовала график учебно-тренировочных сборов в межсезонье
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«Балтика» в своём телеграм-канале поделилась планами на грядущий этап подготовки к новому сезону и опубликовала график учебно-тренировочных сборов.

«С 17 по 30 июня бело-синие будут работать в УТЦ «Балтия», 1 июля отправятся в Москву, где пройдёт медицинское обследование и несколько занятий по тайбо. 5 июля балтийцы отправятся в Сочи, где продолжат подготовку к сезону. Второй сбор завершится 15 июля», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что вся информация о товарищеских матчах будет опубликована позже.

Напомним, в минувшем сезоне «Балтика» стала победителем Первой лиги и вернулась в Российскую Премьер-Лигу спустя сезон.

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