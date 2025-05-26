Роберт Левандовски: было важно попрощаться с болельщиками «Барселоны» победой
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о победе каталонского клуба над «Атлетиком» из Бильбао (3:0) в заключительном 38-м туре испанской Ла Лиги. Сам нападающий в выездном матче оформил дубль, отличившись на 14-й и 17-й минутах.
Испания — Примера . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 14' 0:2 Левандовски – 17' 0:3 Ольмо – 90+4'
«Я думаю, победить было очень важно для нас, потому что мы знаем, что это последняя игра. Всегда приятно попрощаться с нашими болельщиками в сезоне победой», — сказал Левандовски в интервью пресс-службе «Барселоны».
Сине-гранатовые завоевали золотые медали чемпионата Испании, набрав 88 очков в 38 встречах Ла Лиги. Отрыв от мадридского «Реала» составил четыре очка. Роберт Левандовски забил 27 мячей в турнире, уступив первое место в списке бомбардиров форварду «сливочных» Килиану Мбаппе (31 гол).
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