Роберт Левандовски: было важно попрощаться с болельщиками «Барселоны» победой

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о победе каталонского клуба над «Атлетиком» из Бильбао (3:0) в заключительном 38-м туре испанской Ла Лиги. Сам нападающий в выездном матче оформил дубль, отличившись на 14-й и 17-й минутах.

«Я думаю, победить было очень важно для нас, потому что мы знаем, что это последняя игра. Всегда приятно попрощаться с нашими болельщиками в сезоне победой», — сказал Левандовски в интервью пресс-службе «Барселоны».

Сине-гранатовые завоевали золотые медали чемпионата Испании, набрав 88 очков в 38 встречах Ла Лиги. Отрыв от мадридского «Реала» составил четыре очка. Роберт Левандовски забил 27 мячей в турнире, уступив первое место в списке бомбардиров форварду «сливочных» Килиану Мбаппе (31 гол).