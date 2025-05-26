Полузащитник «Химок» Корредера близок к переходу в «Спортинг Хихон» из Сегунды — источник

Центральный полузащитник подмосковных «Химок» Алекс Корредера может перейти в «Спортинг Хихон» из испанской Сегунды. Об этом сообщает издание El Comercio.

По информации источника, 29-летний испанский хавбек ведёт переговоры о трансфере в клуб из Хихона, который тренирует знакомый ему по работе в «Тенерифе» специалист. Сообщается, что Корредера рассматривает вариант с игрой в Испании.

В прошедшем сезоне Корредера провёл за «Химки» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Помимо «Химок» и «Тенерифе», Корредера выступал за юношескую команду каталонской «Барселоны», «Реал» из Мурсии и другие испанские команды.