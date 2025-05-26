«Факел» объявил об уходе капитана команды Ираклия Квеквескири

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири покинул команду. Об уходе 35-летнего капитана официально объявила пресс-служба клуба. Сообщается, что футболист покидает «Факел» в статусе свободного агента в связи с истечением срока действия контракта.

«Ираклий, спасибо за предельную самоотдачу, неравнодушие, характер. Получив шанс дебютировать в РПЛ в зрелом возрасте, ты сполна им воспользовался и завоевал уважение многих любителей футбола. А в первую очередь – болельщиков «Факела». Вместе с тобой мы написали историю в Премьер-Лиге. Двери нашего клуба открыты для тебя. Удачи!» — говорится в обращении пресс-службы «Факела» в официальном телеграм-канале.

Ранее в клубе сообщили об уходе полузащитников Дилана Мертенса и Михаила Щетинина, а также форвардов Александра Ломовицкого и Алексея Каштанова. Следом стало известно, что «Факел» покидают защитник Игорь Калинин и голкипер Александр Беленов.