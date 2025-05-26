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В Саудовской Аравии разрешат употребление алкоголя перед ЧМ-2034 — источник

В Саудовской Аравии разрешат употребление алкоголя перед ЧМ-2034 — источник
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Власти Саудовской Аравии планируют разрешить употребление алкоголя во время чемпионата мира — 2034. Об этом сообщает India Today со ссылкой на The Sun.

По информации источника, разрешение будет распространяться на определённые туристические места. Отмечается, что во время ЧМ появятся 600 подобных зон. Уточняется, что при этом общий запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах, домах и магазинах сохранится.

Ранее посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар Аль Сауд сообщил, что во время турнира не будет алкоголя, заявив, что они не намерены менять свою культуру ради кого-то. Запрет на распитие спиртных напитков действует в стране с 1952 года.

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