Нападающий «Ахмата» Самородов: на тренировках Ташуева реально большие нагрузки каждый день

Форвард грозненского «Ахмата» Максим Самородов высказался о работе под руководством главного тренера команды Сергея Ташуева.

— Я полностью адаптировался, это произошло довольно быстро. Чувствую себя комфортно. Благодарен партнёрам по команде.

— Многие рассказывали о невероятных нагрузках на тренировках Ташуева. Ощутил на себе?

— Полностью к ним присоединяюсь. Наверное, всё правильно говорят. Реально большие нагрузки каждый день на тренировках. При этом после тренировки могут поставить какую-нибудь штангу, и нужно приседать. Но, как видите, всё нормально и без травм, — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Максим Самородов присоединился к «Ахмату» перед стартом текущего сезона. Ранее футболист сборной Казахстана защищал цвета «Актобе». Сергей Ташуев возглавляет клуб из столицы Чечни с сентября прошлого года. В стыковых матчах «Ахмат» сыграет с «Уралом» из Мелбет Первой лиги. Первая игра пройдёт в среду, 28 мая. Ответная — в субботу, 31 мая.