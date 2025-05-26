Агент Гурцкая рассказал, что будет с Гусевым в случае назначения Карпина тренером «Динамо»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о положении исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева в случае назначения Валерия Карпина в московский клуб. Ранее агент заявил, что Карпина назначат главным тренером бело-голубых после июньских товарищеских матчей российской сборной.

– Что будет с Гусевым?

– Не знаю. Какой будет тренерский штаб – это вопрос к Карпину, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Под руководством Ролана Гусева «Динамо» провело четыре матча в Российской Премьер-Лиге. Исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» (3:1), московским «Спартаком» (2:0), тольяттинским «Акроном» (2:1) и разгромно проиграл «Краснодару» (0:3).