Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Гурцкая рассказал, что будет с Гусевым в случае назначения Карпина тренером «Динамо»

Агент Гурцкая рассказал, что будет с Гусевым в случае назначения Карпина тренером «Динамо»
Ролан Гусев
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о положении исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева в случае назначения Валерия Карпина в московский клуб. Ранее агент заявил, что Карпина назначат главным тренером бело-голубых после июньских товарищеских матчей российской сборной.

– Что будет с Гусевым?
– Не знаю. Какой будет тренерский штаб – это вопрос к Карпину, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Под руководством Ролана Гусева «Динамо» провело четыре матча в Российской Премьер-Лиге. Исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» (3:1), московским «Спартаком» (2:0), тольяттинским «Акроном» (2:1) и разгромно проиграл «Краснодару» (0:3).

Материалы по теме
«РФС дал добро». Агент Гурцкая раскрыл, когда Карпин подпишет контракт с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android