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Стал известен итоговый состав молодёжной сборной России на июньский сбор

Стал известен итоговый состав молодёжной сборной России на июньский сбор
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров определил итоговый состав команды на июньский учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт РФС. В рамках сборов российская команда сыграет два гостевых матча с молодёжной сборной Узбекистана. Встречи состоятся 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».

Впервые в команду вызваны четыре игрока 2006 года рождения – Никита Бабакин, Дмитрий Александров, Виктор Окишор и Дмитрий Пестряков. В итоговый состав вошли 23 футболиста.

Состав молодёжной сборной России:

Вратари: Михаил Цулая («Арсенал» Тула), Даниил Веселов («Локомотив» Москва).

Защитники: Никита Бозов («Балтика» Калининград), Герман Игнатов («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Лепский («Сокол» Саратов), Никита Лобов, Иван Шилёнок (оба – «Зенит-2» Санкт-Петербург), Михаил Рядно («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва), Никита Бабакин («Ростов-2» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Дмитрий Александров, Денис Боков, Виктор Окишор, Егор Смелов (все – «Динамо» Москва), Кирилл Глебов (ЦСКА Москва), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Вадим Раков («Локомотив» Москва), Михаил Щетинин («Факел» Воронеж).

Нападающие: Константин Дорофеев («Туран» Казахстан), Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону).

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