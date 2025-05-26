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32-летний защитник «Факела» Брызгалов завершил карьеру и войдёт в тренерский штаб команды

32-летний защитник «Факела» Брызгалов завершил карьеру и войдёт в тренерский штаб команды
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32-летний центральный защитник «Факела» Сергей Брызгалов завершил карьеру футболиста и войдёт в тренерский штаб воронежской команды в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба «Факела». Ранее в клубе сообщили об уходе полузащитников Дилана Мертенса, Михаила Щетинина, Ираклия Квеквескири, нападающих Александра Ломовицкого, Алексея Каштанова, защитника Игоря Калинина и вратаря Александра Беленова.

пресс-служба ФК «Факел»

пресс-служба ФК «Факел»

Фото: Сергей Брызгалов

«Сергей пришёл в наш клуб в 2019 году. Он забил пять мячей, проведя за «Факел» 92 матча – именно этот номер красовался на его футболке. При участии защитника наш клуб добился главных успехов в своей истории. Серёжа, спасибо за верность «Факелу», за твой дух, за вклад в сплочение коллектива, который на протяжении нескольких сезонов подряд решал спортивную задачу. Ты историческая фигура для «Факела»! А теперь более официально – Сергей Владимирович, добро пожаловать в тренерский штаб!» — говорится в заявлении «Факела».

В прошедшем сезоне Брызгалов провёл за «Факел» 10 матчей во всех турнирах. Помимо воронежского клуба, Сергей выступал за московский «Спартак», грозненский «Ахмат», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и другие команды.

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