Иван Саввиди не станет владельцем «Ростова»

Греческий бизнесмен Иван Саввиди, с большой долей вероятности, не станет владельцем «Ростова». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас решается вопрос, кто станет руководителем клуба. Есть два пути развития: остаётся текущая конфигурация во главе с Арташесом Арутюнянцем. Либо в клубе появятся люди бизнесмена Андрея Чайки. В таком случае его работники займут почти все руководящие должности в клубе. Однако, у Арутюнянца останется 49% акций и три места в совете директоров», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что Иван Саввиди может вернуться на пост президента футбольного клуба «Ростов», который занимал с 2002-го по 2005 год. Сейчас Саввиди является владельцем греческого клуба ПАОК.