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Симоне Индзаги отреагировал на слухи об уходе из «Интера» после финала Лиги чемпионов

Симоне Индзаги отреагировал на слухи об уходе из «Интера» после финала Лиги чемпионов
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на слухи о своём уходе из клуба после финала Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что итальянский специалист ведёт переговоры с саудовским «Аль-Хилялем».

«Это происходит каждый год. Есть запросы из Италии, из-за рубежа, из Саудовской Аравии, но было бы безумием думать об этом сейчас. У меня прекрасные отношения с руководством. После матча финала Лиги чемпионов мы сядем и поговорим, как всегда делали в последние несколько лет, и единственной целью окажется то, что лучше для «Интера». Если всё будет в порядке, мы станем двигаться вперед в гармонии, как мы всегда делали в последние годы», — приводит слова Индзаги Football Italia.

49-летний специалист возглавляет «Интер» с 2021 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Суперкубок и Кубок Италии, в сезоне-2023/2024 стала чемпионом страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая. Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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