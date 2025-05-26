Агент Гурцкая предположил, могут ли ещё «Химки» получить лицензию для участия в РПЛ

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что подмосковные «Химки» не получат лицензию на сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

– «Химки» не будут подавать апелляцию, потому что они не покажут финансовые документы о закрытии долгов этого года. Нужно было принести огромную папку подписанных договоров о неимении претензий к каждому футболисту. Это уже невозможно сделать, потому что многие игроки «Химок» уехали в отпуск. Они ни за что не получили бы отсрочку от «Оренбурга» и от «Зенита», они проиграли уже по три апелляции.

– Вера после матча со «Спартаком» сказал: «Всё то время, что я здесь, я уважал клуб, но клуб не уважал меня».

– Слова футболистов не всегда стоит принимать буквально. Потому что все футболисты «Химок» получат статус свободных агентов, и некоторые будут этому рады.

– Зачем футболисты идут в «Химки», зная весь бэкграунд клуба?

– Когда вы сидите на переговорах с очень богатым человеком и он показывает, что всё будет хорошо, вы не можете ему не верить. Вы начинаете верить, что ситуация будет исправлена. Потом вам говорят, что вас уже предупреждали, и вы виновато опускаете голову. Но к игрокам «Химок» вопросов нет, они и без денег боролись, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице.