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Определился первый новичок испанской Ла Лиги сезона-2025/2026

Определился первый новичок испанской Ла Лиги сезона-2025/2026
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Клуб второй испанской лиги «Леванте» первым заработал повышение в классе. Команда обеспечила себе путёвку в Ла Лигу за тур до конца регулярного чемпионата. В 41-м туре Ла Лиги 2 «Леванте» одержал волевую победу над клубом «Бургос» (3:2) и квалифицировался в высший испанский дивизион.

Испания — Сегунда . 41-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бургос
Бургос
Окончен
2 : 3
Леванте
Валенсия
1:0 Ниньо – 1'     1:1 Моралес – 21'     2:1 Ниньо – 35'     2:2 Бруге – 85'     2:3 Альварес – 90+8'    

В активе команды из Валенсии 76 набранных очков в 41 матче. Клуб располагается на первом месте в турнирной таблице. Таким образом, подопечные Хулиана Калеро обеспечили себе попадание в топ-2 турнира, доведя отрыв от третьего места до четырёх очков.

Напомним, прямую путёвку в Ла Лигу по итогам сезона получат две сильнейшие команды второй лиги. Сейчас на второй строчке с 74 очками располагается «Эльче». Последнюю путёвку разыграют в мини-турнире команды с третьего по шестое место.

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