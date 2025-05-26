Определился первый новичок испанской Ла Лиги сезона-2025/2026

Клуб второй испанской лиги «Леванте» первым заработал повышение в классе. Команда обеспечила себе путёвку в Ла Лигу за тур до конца регулярного чемпионата. В 41-м туре Ла Лиги 2 «Леванте» одержал волевую победу над клубом «Бургос» (3:2) и квалифицировался в высший испанский дивизион.
В активе команды из Валенсии 76 набранных очков в 41 матче. Клуб располагается на первом месте в турнирной таблице. Таким образом, подопечные Хулиана Калеро обеспечили себе попадание в топ-2 турнира, доведя отрыв от третьего места до четырёх очков.
Напомним, прямую путёвку в Ла Лигу по итогам сезона получат две сильнейшие команды второй лиги. Сейчас на второй строчке с 74 очками располагается «Эльче». Последнюю путёвку разыграют в мини-турнире команды с третьего по шестое место.
- 26 мая 2025
-
22:29
-
22:09
-
21:54
-
21:53
-
21:40
-
21:38
-
21:30
-
21:27
-
21:20
-
21:20
-
21:12
-
21:04
-
20:47
-
20:46
-
20:42
-
20:40
-
20:33
-
20:33
-
20:24
-
20:18
-
20:16
-
20:09
-
19:53
-
19:50
-
19:49
-
19:42
-
19:33
-
19:30
-
19:12
-
19:10
-
19:04
-
18:55
-
18:51
-
18:48
-
18:41