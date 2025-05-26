Определился первый новичок испанской Ла Лиги сезона-2025/2026

Клуб второй испанской лиги «Леванте» первым заработал повышение в классе. Команда обеспечила себе путёвку в Ла Лигу за тур до конца регулярного чемпионата. В 41-м туре Ла Лиги 2 «Леванте» одержал волевую победу над клубом «Бургос» (3:2) и квалифицировался в высший испанский дивизион.

В активе команды из Валенсии 76 набранных очков в 41 матче. Клуб располагается на первом месте в турнирной таблице. Таким образом, подопечные Хулиана Калеро обеспечили себе попадание в топ-2 турнира, доведя отрыв от третьего места до четырёх очков.

Напомним, прямую путёвку в Ла Лигу по итогам сезона получат две сильнейшие команды второй лиги. Сейчас на второй строчке с 74 очками располагается «Эльче». Последнюю путёвку разыграют в мини-турнире команды с третьего по шестое место.