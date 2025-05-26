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Вингер «Барселоны» Ансу Фати близок к переходу в «Монако» — Mundo Deportivo

Вингер «Барселоны» Ансу Фати близок к переходу в «Монако» — Mundo Deportivo
Ансу Фати
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Левый вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати может перейти в «Монако». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский футболист поставил в приоритет своему агенту трансфер в «Монако». Ранее была информация, что лондонский «Челси» вступил в борьбу с клубом Лиги 1 за переход Фати.

В прошедшем сезоне Фати провёл за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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