Маркиньос стал вторым игроком в истории «Спартака» с 10 ассистами за сезон

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос отдал 10 результативных передач в 26 встречах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и стал первым игроком красно-белых после Эйдена Макгиди с таким количеством ассистов за сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Отмечается, что бразилец также повторил рекорд РПЛ по матчам с несколькими результативными передачами: в этом сезоне у него четыре таких игры.

Напомним, лучшим ассистентом РПЛ сезона-2024/2025 стал полузащитник московского «Динамо» Бителло, который отдал 11 результативных передач в 26 встречах. Таким образом, Маркиньос показал второй лучший результат в этом сезоне.