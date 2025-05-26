Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркиньос стал вторым игроком в истории «Спартака» с 10 ассистами за сезон

Маркиньос стал вторым игроком в истории «Спартака» с 10 ассистами за сезон
Комментарии

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос отдал 10 результативных передач в 26 встречах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и стал первым игроком красно-белых после Эйдена Макгиди с таким количеством ассистов за сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Отмечается, что бразилец также повторил рекорд РПЛ по матчам с несколькими результативными передачами: в этом сезоне у него четыре таких игры.

Напомним, лучшим ассистентом РПЛ сезона-2024/2025 стал полузащитник московского «Динамо» Бителло, который отдал 11 результативных передач в 26 встречах. Таким образом, Маркиньос показал второй лучший результат в этом сезоне.

Материалы по теме
Маркиньос — лидер по количеству созданных голевых моментов в 30-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android