Агент Кривцова рассказал об интересе европейских клубов к игроку «Краснодара»

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны команд из Европы.

«К Кривцову есть интерес от нескольких клубов, в том числе из Европы. Сейчас я в Испании, но надо встретиться с руководством «Краснодара» и обсудить, какие у них планы на Никиту», — сказал Гргич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В сезоне-2024/2025 полузащитник принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил пять голов, оформил одну результативную передачу и выиграл вместе с командой золотые медали турнира.