Агент Кривцова: Никита разрулил ситуацию с ДПС, сейчас всё нормально

Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, рассказал о ситуации своего клиента с сотрудниками ДПС после матча «Краснодар» — «Динамо» Москва (3:0). Хавбека краснодарского клуба остановили сотрудники правоохранительных органов на выезде со стадиона после празднования чемпионства в Российской Премьер-Лиге. В СМИ предполагали, что футболист выпил шампанского в раздевалке и сел за руль транспортного средства.

— После празднования чемпионства Кривцова остановила ДПС. Какая ситуация сейчас?

— Всё уже нормально (улыбается). Никита вроде рассказал об этом в соцсетях. Сейчас никаких проблем нет, всё разрулили, — сказал Гргич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.