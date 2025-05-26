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Агент Кривцова: Никита разрулил ситуацию с ДПС, сейчас всё нормально

Агент Кривцова: Никита разрулил ситуацию с ДПС, сейчас всё нормально
Никита Кривцов
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Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, рассказал о ситуации своего клиента с сотрудниками ДПС после матча «Краснодар» — «Динамо» Москва (3:0). Хавбека краснодарского клуба остановили сотрудники правоохранительных органов на выезде со стадиона после празднования чемпионства в Российской Премьер-Лиге. В СМИ предполагали, что футболист выпил шампанского в раздевалке и сел за руль транспортного средства.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

— После празднования чемпионства Кривцова остановила ДПС. Какая ситуация сейчас?
— Всё уже нормально (улыбается). Никита вроде рассказал об этом в соцсетях. Сейчас никаких проблем нет, всё разрулили, — сказал Гргич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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