Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля» во время празднования чемпионства

Автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля» во время празднования чемпионства
Комментарии

Во время празднования победы «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025 в толпу людей въехало транспортное средство, сообщает BBC.

Полиция Мерсисайда докладывает, что в данное время в центре города находится большое количество экстренных служб после сообщений о столкновении автомобиля с несколькими людьми. Сообщается, что водителя машины задержали. Данных по пострадавшим пока нет.

«Ливерпуль» досрочно взял чемпионат Англии 27 апреля, одолев лондонский «Тоттенхэм» (5:1). Сезон английской Премьер-лиги завершился 25 мая.

7 июля «красные» сыграют товарищеский матч с итальянским «Миланом», а 30 июля — с японской «Йокогамой».

Материалы по теме
Мохамед Салах признался, что вёл переговоры с клубами из Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android