Автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля» во время празднования чемпионства

Во время празднования победы «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025 в толпу людей въехало транспортное средство, сообщает BBC.

Полиция Мерсисайда докладывает, что в данное время в центре города находится большое количество экстренных служб после сообщений о столкновении автомобиля с несколькими людьми. Сообщается, что водителя машины задержали. Данных по пострадавшим пока нет.

«Ливерпуль» досрочно взял чемпионат Англии 27 апреля, одолев лондонский «Тоттенхэм» (5:1). Сезон английской Премьер-лиги завершился 25 мая.

7 июля «красные» сыграют товарищеский матч с итальянским «Миланом», а 30 июля — с японской «Йокогамой».