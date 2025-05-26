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В «Краснодаре» подтвердили факт переговоров с «Ростовом» по Осипенко и Комличенко

В «Краснодаре» подтвердили факт переговоров с «Ростовом» по Осипенко и Комличенко
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Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал о заинтересованности клуба в подписании защитника Максима Осипенко и нападающего Николая Комличенко из «Ростова».

«Вероятность возвращения Николая Комличенко и перехода Максима Осипенко? Слухи, переговоры — всё это ведётся. И Осипенко, и Комличенко — востребованные игроки. Они русские, с русским паспортом, поэтому, я думаю, наверное, не только наш интерес, но и от других клубов тоже имеется», — заявил Бузникин в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что Максим Осипенко и Николай Комличенко могут покинуть «Ростов» в летнее трансферное окно. Интерес к Осипенко, в частности, приписывали санкт-петербургскому «Зениту». Форвард Николай Комличенко является воспитанником «Краснодара». Всего на его счету шесть матчей за основную команду «быков».

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