В «Краснодаре» подтвердили факт переговоров с «Ростовом» по Осипенко и Комличенко

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал о заинтересованности клуба в подписании защитника Максима Осипенко и нападающего Николая Комличенко из «Ростова».

«Вероятность возвращения Николая Комличенко и перехода Максима Осипенко? Слухи, переговоры — всё это ведётся. И Осипенко, и Комличенко — востребованные игроки. Они русские, с русским паспортом, поэтому, я думаю, наверное, не только наш интерес, но и от других клубов тоже имеется», — заявил Бузникин в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что Максим Осипенко и Николай Комличенко могут покинуть «Ростов» в летнее трансферное окно. Интерес к Осипенко, в частности, приписывали санкт-петербургскому «Зениту». Форвард Николай Комличенко является воспитанником «Краснодара». Всего на его счету шесть матчей за основную команду «быков».